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Лейборист Кир Стармер стал новым премьером Великобритании

Лидер лейбористов Кир Стармер провел встречу с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце. Глава победившей на выборах партии официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он получил мандат на формирование правительства от короля.

Источник: AP 2023

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение его величества и поцеловал руки в связи с его назначением на пост премьер-министра и первого лорда казначейства», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Кир Стармер стал седьмым премьер-министром от Лейбористской партии. Предыдущий премьер Риши Сунак подал в отставку после того, как его партия разгромно проиграла выборы. Консервативная партия получила 121 место в парламенте, потеряв 250. Не смогли переизбраться даже некоторые министры кабинета тори, включая главу Минобороны Гранта Шэппса. Лейбористы получили 412 мест (больше на 211 мандатов), до этого они находились в оппозиции 14 лет.

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