Лейборист Кир Стармер стал новым премьером Великобритании

Кир Стармер стал седьмым премьер-министром от Лейбористской партии. Предыдущий премьер Риши Сунак подал в отставку после того, как его партия разгромно проиграла выборы. Консервативная партия получила 121 место в парламенте, потеряв 250. Не смогли переизбраться даже некоторые министры кабинета тори, включая главу Минобороны Гранта Шэппса. Лейбористы получили 412 мест (больше на 211 мандатов), до этого они находились в оппозиции 14 лет.