Лейборист Кир Стармер стал новым премьером Великобритании

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение его величества и поцеловал руки в связи с его назначением на пост премьер-министра и первого лорда казначейства», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
Кир Стармер стал седьмым премьер-министром от Лейбористской партии. Предыдущий премьер Риши Сунак подал в отставку после того, как его партия разгромно проиграла выборы. Консервативная партия получила 121 место в парламенте, потеряв 250. Не смогли переизбраться даже некоторые министры кабинета тори, включая главу Минобороны Гранта Шэппса. Лейбористы получили 412 мест (больше на 211 мандатов), до этого они находились в оппозиции 14 лет.
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