Кир Стармер стал 58-м премьером Великобритании

Теперь 61-летний Стармер отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с обращением к нации в качестве премьер-министра. Он стал уже третьим главой британского правительства в годы царствования Карла III, который занял королевский трон менее двух лет назад после смерти Елизаветы II.