Кир Стармер стал 58-м премьером Великобритании

Теперь 61-летний Стармер отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с обращением к нации в качестве премьер-министра. Он стал уже третьим главой британского правительства в годы царствования Карла III, который занял королевский трон менее двух лет назад после смерти Елизаветы II.
Ранее Риши Сунак заявил, что уйдет с поста лидера Консервативной партии после сокрушительного поражения на выборах. Политик также отметил, что общественность дала четкий сигнал о необходимости перемен в британском правительстве. Он извинился перед кандидатами и агитаторами, которые «работали не покладая рук», заявив, что его партия не добилась результатов.
После своего выступления он отправился на встречу с королем Карлом III, чтобы официально уйти с поста премьер-министра страны.