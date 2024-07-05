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Кир Стармер стал 58-м премьером Великобритании

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании после назначения британским монархом Карлом III. Он получил мандат на формирование Кабинета министров. Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила королевская пресс-служба, сообщает ТАСС.

Теперь 61-летний Стармер отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и выступит с обращением к нации в качестве премьер-министра. Он стал уже третьим главой британского правительства в годы царствования Карла III, который занял королевский трон менее двух лет назад после смерти Елизаветы II.

Ранее Риши Сунак заявил, что уйдет с поста лидера Консервативной партии после сокрушительного поражения на выборах. Политик также отметил, что общественность дала четкий сигнал о необходимости перемен в британском правительстве. Он извинился перед кандидатами и агитаторами, которые «работали не покладая рук», заявив, что его партия не добилась результатов.

После своего выступления он отправился на встречу с королем Карлом III, чтобы официально уйти с поста премьер-министра страны.