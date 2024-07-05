«Долой Майю Санду!»: сторонники блока «Победа» провели антиправительственный протест

«Уже для всего общества очевиден заказной характер уголовного дела и его “своевременность” для партии власти. Вместо созидательной работы во благо жителей Гагаузии я вынуждена тратить время на подготовку и участие в судебных заседаниях. Все эти действия направлены на то, чтобы заглушить голос оппозиции. Однако, несмотря на все трудности и угрозы, мы будем продолжать нашу борьбу», — отметила башкан.