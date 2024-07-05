«Долой Майю Санду!»: сторонники блока «Победа» провели антиправительственный протест

Митинг провели сторонники оппозиционного блока «Победа». В суде сектора Буюканы рассматривались дела, в которых фигурируют депутат Марина Таубер, башкан Гагаузии Евгения Гуцул и активистка блока «Победа» Светлана Попан.
К началу протеста к зданию суда прибыло значительное количество полицейских и карабинеров. к зданию никого не пустили, обусловив это требованием не приближаться к судебной инстанции на расстояние ближе 25 метров.
Напомним, в ходе протеста в среду, 3 июля, это требование послужило причиной жесткого задержания лидера входящей в блок «Победа» оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу.
«Это же насколько надо бояться политических оппонентов, чтобы бросать все ресурсы на слежку за ними. К слову, на акции был замечен и Павел Постика из ЦИК — тот самый, который накануне лоббировал временное приостановление деятельности партии “Шанс”. Нас снова попытались отодвинуть на 25 метров от здания суда», — отметил Лунгу, который пришел поддержать коллег по блоку.
Протестующие скандировали «Долой Майю Санду!», «Позор!», выражали поддержку башкану Гагаузии, депутатам и активистам блока «Победа».
Как отметила на митинге башкан Гагаузии Евгения Гуцул, заказной характер уголовных дел, которые власть открывает в отношении лидеров оппозиции, очевиден.
«Уже для всего общества очевиден заказной характер уголовного дела и его “своевременность” для партии власти. Вместо созидательной работы во благо жителей Гагаузии я вынуждена тратить время на подготовку и участие в судебных заседаниях. Все эти действия направлены на то, чтобы заглушить голос оппозиции. Однако, несмотря на все трудности и угрозы, мы будем продолжать нашу борьбу», — отметила башкан.
С ней солидарна депутат Марина Таубер, которая утверждает, что дела против членов блока «Победа» специально сфабрикованы правящей партией, чтобы таким образом бороться с оппозицией. «Абсолютно все судьи действуют по указке режима», — отметила Таубер.
Решение об объединении уголовных дел против оппозиционных молдавских политиков Евгении Гуцул, Марины Таубер и Светланы Попан будет рассмотрено судом сектора Буюканы на заседании 8 июля.