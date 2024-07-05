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В Челябинской области замминистра здравоохранения покинула свой пост

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра здравоохранения региона Наталью Шеломову. Соответствующее постановление было опубликовано на портале официальной правовой информации в пятницу, 5 июля.

Источник: Минздрав Челябинской области

— Освободить Шеломову Наталью Николаевну от замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 5 июля 2024 года, — говорится в тексте постановления.

Согласно документу, Наталья Шеломова уволилась по собственному желанию. На должность замминистра здравоохранения она заступила в октябре 2022 года, сменив на этом посту нынешнюю главу регионального Минздрава Наталью Колчинскую.

Напомним, Татьяна Колчинская возглавила ведомство в апреле этого года. Ранее министром здравоохранения Челябинской области была Агата Ткачёва. Она перешла на эту должность в мае 2022 года и проработала до декабря прошлого года. После её отставки Минздрав временно возглавила первый заместитель министра Елена Недочукова..