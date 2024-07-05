В Челябинской области замминистра здравоохранения покинула свой пост

Напомним, Татьяна Колчинская возглавила ведомство в апреле этого года. Ранее министром здравоохранения Челябинской области была Агата Ткачёва. Она перешла на эту должность в мае 2022 года и проработала до декабря прошлого года. После её отставки Минздрав временно возглавила первый заместитель министра Елена Недочукова..