Эрдоган: Турция готова внести вклад в создание почвы для мира на Украине

«Этот конфликт не выгоден ни России, ни Украине. Единственные победители — торговцы кровью и смертью. Я хочу верить, что теперь напряженность снизится и можно будет построить мир. Мы готовы внести свой вклад, как мы это делали до сих пор, в создание и защиту мира», — сказал президент Турции журналистам (цитата по TRT Haber).