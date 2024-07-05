Эрдоган: Турция готова внести вклад в создание почвы для мира на Украине

«Этот конфликт не выгоден ни России, ни Украине. Единственные победители — торговцы кровью и смертью. Я хочу верить, что теперь напряженность снизится и можно будет построить мир. Мы готовы внести свой вклад, как мы это делали до сих пор, в создание и защиту мира», — сказал президент Турции журналистам (цитата по TRT Haber).
Как добавил Реджеп Тайип Эрдоган, на саммите ШОС в Казахстане он обсуждал с президентом России возобновление зерновой сделки. По его словам, Владимир Путин в этом вопросе придерживается «той же цели, что и стамбульская зерновая инициатива».
Господин Эрдоган также сказал, что планируемый визит Владимира Путина в Турцию может стать началом нового процесса урегулирования конфликта в Сирии. Он назвал возможными совместные переговоры с президентом России и президентом Сирии Башаром Асадом.
На встрече с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган также говорил, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня на территории Украины. По его словам, Турция может создать основу для компромисса между странами.