Спикер Хабаровской краевой думы покинула ЛДПР прямо перед выборами

В координационный совет Хабаровского регионального отделения ЛДПР 4 июля поступило заявление от председателя краевой думы Ирины Зикуновой о выходе из партии, сообщил «Ъ» ее заместитель в думе и координатор реготделения Сергей Зюбр. По его словам, ранее предполагалось, что госпожа Зикунова примет участие в осенних выборах в краевой парламент как кандидат от ЛДПР.
«О причинах выхода нам неизвестно. Мы благодарим Ирину Валерьевну за работу. К сожалению, о планах коллеги мы не знаем, но желаем ей успехов. Коллеги-однопартийцы в курсе решения Ирины Зикуновой», — сказал господин Зюбр. Он добавил, что в субботу, 6 июля, состоится партконференция, на которой реготделение определится с кандидатами на выборах в краевую думу.
Сама госпожа Зикунова свое решение пока не комментирует.
Ирина Зикунова с 1992 года работала в Хабаровском госуниверситете экономики и права, а в марте 2019-го возглавила этот вуз в качестве исполняющего обязанности. В том же году на фоне успеха на губернаторских выборах 2018 года Сергея Фургала (арестован летом 2020 года и позже осужден за организацию убийств) вступила в ЛДПР и в сентябре победила на выборах в краевую думу по одномандатному округу с результатом 57,17% голосов. На первом заседании нового созыва в октябре 2019 года была избрана председателем парламента, получив 29 из 32 голосов депутатов. Является первой женщиной-спикером за всю 25-летнюю историю Хабаровской краевой думы.
Местные эксперты высказывают по поводу выхода спикера из партии разные версии. Одни полагают, что Ирина Зикунова хотела перейти на соответствующую ее политическому рангу должность, например ректора филиала РАНХиГС с последующим переездом в столицу, но так и не получила «приличных» предложений. Другие напоминают, что доминировавшая ранее в краевой думе ЛДПР блокировала активность оппозиции, включая единороссов, и расценивают уход спикера как своеобразную «месть за унижение».
Хабаровский политолог Илдус Ярулин, ранее уже предполагавший, что команда нового врио губернатора Дмитрия Демешина займется «зачисткой краевой и городской дум от случайно забредших туда либерал-демократов, которые, по большому счету, даже и в эту партию случайно угодили», считает расставание госпожи Зикуновой с ЛДПР логичным. «Победоносное шествие (ЛДПР в регионе с 2018 года.— “Ъ”) нуждалось в символах. Спикер должна была быть иконой, но не оправдала надежд. Ни заявлений, ни действий активных. А либерал-демократам надо еще бороться за места в думе, им нужен яркий лидер», — рассуждает господин Ярулин.
По мнению эксперта, со стороны самой Ирины Зикуновой это был «акт отчаяния»:
«Карьерный рост не пошел. Много было обещано, предположительно, при ее вступлении в ЛДПР, но это было при Фургале. Переговоры о потенциальном сенаторстве, видимо, тоже не задались. Опасения возможной потери лица ЛДПР тоже могли сказаться. Да и команда Михаила Дегтярева (глава Хабаровского края в 2020—2024 годах, назначенный в мае министром спорта РФ.— “Ъ”) ушла, а Зикунову с собой не взяли».
При этом все эксперты сходятся во мнении, что выход Ирины Зикуновой из ЛДПР ставит крест на ее политической карьере, если только она не перейдет спешно к единороссам. Между тем в хабаровском реготделении «Единой России» «Ъ» заверили, что обращения с просьбой о вступлении в партию от гражданки Зикуновой Ирины Валерьевны не получали. По словам замруководителя отделения Евгения Солоненко, о ее намерениях там ничего не знают.