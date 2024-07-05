Спикер Хабаровской краевой думы покинула ЛДПР прямо перед выборами

Ирина Зикунова с 1992 года работала в Хабаровском госуниверситете экономики и права, а в марте 2019-го возглавила этот вуз в качестве исполняющего обязанности. В том же году на фоне успеха на губернаторских выборах 2018 года Сергея Фургала (арестован летом 2020 года и позже осужден за организацию убийств) вступила в ЛДПР и в сентябре победила на выборах в краевую думу по одномандатному округу с результатом 57,17% голосов. На первом заседании нового созыва в октябре 2019 года была избрана председателем парламента, получив 29 из 32 голосов депутатов. Является первой женщиной-спикером за всю 25-летнюю историю Хабаровской краевой думы.