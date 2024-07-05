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Захарова раскритиковала число наблюдателей на выборах в Великобритании

В МИД РФ назвали отправку небольшой группы экспертов на выборы издевательством над принципами прозрачности и справедливости, учитывая серьезные нарушения в британской избирательной системе.

Источник: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что направление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) небольшой группы экспертов на парламентские выборы в Великобритании является издевательством над принципами прозрачности и справедливости.

Она отметила, что в отчете БДИПЧ были указаны серьезные нарушения в британской избирательной системе, включая зависимость ЦИК от исполнительной власти, возможности манипуляций и пробелы в регулировании финансирования выборов.

Несмотря на это, бюро отправило на выборы небольшую группу экспертов.

Захарова считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы направить полноценную миссию наблюдателей, но сознательно избегает этого, отказываясь от проведения полноценного мониторинга выборов.

Итоги волеизъявления жителей Соединенного Королевства оценит компактная «миссия». Видимо, действуют по принципу «не тронь — не пахнет, свое как-никак»… ОБСЕ предпочитает не замечать очевидных проблем. Послать на выборы несколько наблюдателей — это насмешка над принципами прозрачности и справедливости.

Мария Захарова
официальный представитель МИД России (цитата по «Ведомостям»)

4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы. Их результаты показали, что Лейбористская партия получила большинство в палате общин, что позволяет ей сформировать новое правительство.

Риши Сунак объявил о своей отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии после победы лейбористов на выборах.

В конце июня заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден выражал «серьезное беспокойство» по поводу предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию. Это стало его ответом на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о возможном российском влиянии на выборы через поддержку лидера правой партии Reform UK, известной как партия Brexit Найджела Фараджа.

Нина Лютикова

Справка
Крупнейшее поражение Консервативной партии. Итоги выборов в британский парламент
Оппозиционная Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент Великобритании
Захарова Мария