Захарова раскритиковала число наблюдателей на выборах в Великобритании

В конце июня заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден выражал «серьезное беспокойство» по поводу предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию. Это стало его ответом на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о возможном российском влиянии на выборы через поддержку лидера правой партии Reform UK, известной как партия Brexit Найджела Фараджа.