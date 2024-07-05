Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что направление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) небольшой группы экспертов на парламентские выборы в Великобритании является издевательством над принципами прозрачности и справедливости.
Несмотря на это, бюро отправило на выборы небольшую группу экспертов.
Захарова считает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы направить полноценную миссию наблюдателей, но сознательно избегает этого, отказываясь от проведения полноценного мониторинга выборов.
Итоги волеизъявления жителей Соединенного Королевства оценит компактная «миссия». Видимо, действуют по принципу «не тронь — не пахнет, свое как-никак»… ОБСЕ предпочитает не замечать очевидных проблем. Послать на выборы несколько наблюдателей — это насмешка над принципами прозрачности и справедливости.
4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы. Их результаты показали, что Лейбористская партия получила большинство в палате общин, что позволяет ей сформировать новое правительство.
В конце июня заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден выражал «серьезное беспокойство» по поводу предполагаемого вмешательства России в избирательную кампанию. Это стало его ответом на информацию Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о возможном российском влиянии на выборы через поддержку лидера правой партии Reform UK, известной как партия Brexit Найджела Фараджа.
Нина Лютикова