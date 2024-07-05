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В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил свое возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Напоминаем, что для нашего государства принцип “никаких договоренностей об Украине без Украины” остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться», — утверждают они.

Украинский МИД отметил, что единственным вариантом для переговоров является «формула мира» Владимира Зеленского.

Ранее днем Орбан прилетел в Москву на переговоры с Путиным. Это вызвало шквал критики и возмущения в его адрес со стороны европейских политиков.

На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.

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