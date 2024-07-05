В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву

На прошлой неделе Орбан находился на Украине, где встретился с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Владимира Зеленского есть сомнения насчет его предложения.