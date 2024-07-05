Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с командой «Крылья Советов»

Он отметил, что о команде знает давно и знает, как ее любят люди: «Крылья» очень любят все, кто здесь живет. Многие мои друзья из разных регионов, когда я перешел на работу в Самару, говорили: «Все у тебя там будет по-разному, наверняка есть какие-то проблемы, но у тебя там есть “Крылья”. Вот так говорят люди из разных сфер, потому что команда любимая. Я приехал с вами познакомиться, узнать, как дела по-настоящему. Узнать, чем мы в вашем большом тренировочном, подготовительном процессе можем быть больше в помощь».