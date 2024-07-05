Переговоры Путина и Орбана завершились

Орбан прилетел в Москву днем 5 июля. На встрече Путин заявил Орбану, что у них будет возможность обсудить ситуацию на Украине, в том числе нюансы. Венгерский премьер в ответ заявил, что хотел бы ознакомиться с мнением российского президента по важным для Европы вопросам, а сегодняшнюю встречу назвал «особенной».