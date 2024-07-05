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В Узбекистане уволили 25 руководителей налоговых органов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Из налоговых органов Узбекистана уволили 25 руководителей. Еще 150 сотрудников получили дисциплинарные взыскания, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На совещании под руководством председателя Налогового комитета Шерзода Кудбиева деятельность сотрудников, допустивших серьезные ошибки при исполнении своих служебных обязанностей, подверглась серьезной критике.

В итоге трудовые договора были расторгнуты с заместителями начальников налоговых управлений Кашкадарьинской, Андижанской и Ферганской областей, а также руководством налоговых инспекций Пахтаабадского, Избасканского, Шараф-Рашидовского и Янги-Наманганского районов.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли 150 сотрудников, 15 — понизили в звании на одну ступень.

экономика
налоги