В Узбекистане уволили 25 руководителей налоговых органов

В итоге трудовые договора были расторгнуты с заместителями начальников налоговых управлений Кашкадарьинской, Андижанской и Ферганской областей, а также руководством налоговых инспекций Пахтаабадского, Избасканского, Шараф-Рашидовского и Янги-Наманганского районов.