В Узбекистане уволили 25 руководителей налоговых органов

На совещании под руководством председателя Налогового комитета Шерзода Кудбиева деятельность сотрудников, допустивших серьезные ошибки при исполнении своих служебных обязанностей, подверглась серьезной критике.
В итоге трудовые договора были расторгнуты с заместителями начальников налоговых управлений Кашкадарьинской, Андижанской и Ферганской областей, а также руководством налоговых инспекций Пахтаабадского, Избасканского, Шараф-Рашидовского и Янги-Наманганского районов.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли 150 сотрудников, 15 — понизили в звании на одну ступень.