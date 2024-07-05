Аксенов призвал не переживать насчет чистоты моря

Аксенов рассказал, что после аварий на коллекторах, которые произошли в Большой Ялте и в Феодосии в районе реки Байбуга, провели исследование. Оно показало, что доля нестандартных проб воды не превышает одного процента, что говорит о безопасности пребывания в море.