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Аксенов призвал не переживать насчет чистоты моря

Аксенов: процент нестандартных проб морской воды не превышает 1%

Источник: Tg-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Чистота морской воды на побережье Крыма соответствует средним многолетним показателям, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Его слова передает «Вести Крым».

Аксенов рассказал, что после аварий на коллекторах, которые произошли в Большой Ялте и в Феодосии в районе реки Байбуга, провели исследование. Оно показало, что доля нестандартных проб воды не превышает одного процента, что говорит о безопасности пребывания в море.

Глава Крыма также отметил, что заболеваемость кишечными инфекциями в Крыму остается в пределах многолетних средних значений. Аксенов заверил, что власти держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на коллекторе, которая произошла 23 июня, в Ялте закрыли пляжи от Ореанды до Фороса. Из-за аварии также без воды оставались Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично Алупка.

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