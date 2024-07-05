Пресс-конференция Владимира Путина и Виктора Орбана. Видеотрансляция

Орбан нанес визит в Москву вслед за поездкой в Киев, прошедшей 2 июля. Венгерский премьер предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому условия прекращения огня, однако тот их отверг. Песков подтверждал, что тема Украины станет одним из предметов беседы двух лидеров. Путин, открывая встречу, заявлял, что готов выслушать предложения Венгрии, председательствующей, помимо прочего, сейчас в ЕС.