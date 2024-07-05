Медведев прокомментировал истерию в Европе из-за визита Орбана в Москву

В Еврокомиссии в пятницу заявили, что визит Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС. Представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что визит Орбана «подрывает единство» ЕС. Поездку венгерского премьера также раскритиковали в странах Балтии и других европейских государствах.