Медведев прокомментировал истерию в Европе из-за визита Орбана в Москву

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Истерика в Европе из-за визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным вновь демонстрирует, что ЕС и США нужна война, а не мир, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии.
«Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, вновь подчеркивает, что ЕС и их хозяевам США нужна война, а не мир», — написал Медведев.
В Еврокомиссии в пятницу заявили, что визит Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС. Представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что визит Орбана «подрывает единство» ЕС. Поездку венгерского премьера также раскритиковали в странах Балтии и других европейских государствах.