Польша усиливает электронный барьер на границе с Беларусью — станет больше камер

Стало известно, что власти Польши намерены усилить электронный барьер на границе с Беларусью, пишет БелТА.
По заявлению пресс-секретаря Подляского пограничного управления майора Катажины Зданович, Погранслужбой Польши уже подписано соглашение об усилении электронного барьера. В рамках документа запланировано увеличение числа камер на некоторых участках границы для усиления мониторинга.
На данный момент так называемый электронный барьер, представляющий собой систему камер и контрольных датчиков, действует на 206 километрах линии польско-белорусской границы. И еще строится электронный барьер на погранучастках рек в Подляском воеводстве — на Свислочи и Источанке. Протяженность этого участка составляет примерно 50 километров.
— Работы по усилению электронного барьера продлятся до октября 2024 года, — добавила представитель польских властей.
По данным Польской погранслужбы, контрактная сумма данных работ составляет более 125,2 миллиона злотых (почти 32 миллиона долларов в эквиваленте. — Ред.). И еще польские власти хотят армировать для укрепления 5,5 метровый забор на 186 километрах границы с Беларусью.
— Контракт должен быть подписан на следующей неделе, — заключила Зданович.