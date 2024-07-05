Польша усиливает электронный барьер на границе с Беларусью — станет больше камер

На данный момент так называемый электронный барьер, представляющий собой систему камер и контрольных датчиков, действует на 206 километрах линии польско-белорусской границы. И еще строится электронный барьер на погранучастках рек в Подляском воеводстве — на Свислочи и Источанке. Протяженность этого участка составляет примерно 50 километров.