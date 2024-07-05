Орбан: нужно еще много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны

Венгерский премьер отметил, что «нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны». «Однако, важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении», — сказал Виктор Орбан.
Он также сообщил, что услышал мнение Владимира Путина по трем важным вопросам. «Что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны», — пояснил венгерский премьер.
Виктор Орбан также поблагодарил Владимира Путина за «откровенную и честную беседу». Российский президент, в свою очередь, заявил, что мирная инициатива России уже была изложена на встрече с руководством МИД. По его словам, ее реализация могла бы прекратить боевые действия и начать переговоры. Обязательным, как указал президент, является вывод вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам Владимира Путина, существуют и другие условия мира, но они являются предметом обсуждений.
Виктор Орбан прибыл в Москву сегодня, 5 июля. Переговоры с Владимиром Путиным длились три часа. На встрече политики обсудили развитие российско-венгерских отношений и украинский кризис. За три дня до визита в РФ Виктор Орбан посетил Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Они также обсудили двусторонние отношения и возможности прекращения боевых действий на Украине. В МИД Украины заявили, что визит Виктора Орбана в Москву не был согласован с Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече в Киеве Виктор Орбан представлял Венгрию, а не альянс.