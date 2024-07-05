Орбан: нужно еще много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны

Виктор Орбан прибыл в Москву сегодня, 5 июля. Переговоры с Владимиром Путиным длились три часа. На встрече политики обсудили развитие российско-венгерских отношений и украинский кризис. За три дня до визита в РФ Виктор Орбан посетил Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Они также обсудили двусторонние отношения и возможности прекращения боевых действий на Украине. В МИД Украины заявили, что визит Виктора Орбана в Москву не был согласован с Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече в Киеве Виктор Орбан представлял Венгрию, а не альянс.