Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину

По итогам пресс-конференции Путин заявил, что Украина не хочет прекращать огонь из-за того, что тогда нужно будет отменять военное положение и проводить выборы. Российский президент считает, что Киеву это невыгодно, потому что в этом случае шансы на переизбрание украинского руководства «близки к нулю». Заявления венгерского и российских лидеров заняли чуть более десяти минут, на вопросы журналистов они отвечать не стали.