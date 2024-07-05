Орбан назвал три вопроса, с которыми приехал к Путину

По его словам, это следующие вопросы:
- «Что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах?».
- «Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести?».
- «Видение Европы после войны».
По итогам пресс-конференции Путин заявил, что Украина не хочет прекращать огонь из-за того, что тогда нужно будет отменять военное положение и проводить выборы. Российский президент считает, что Киеву это невыгодно, потому что в этом случае шансы на переизбрание украинского руководства «близки к нулю». Заявления венгерского и российских лидеров заняли чуть более десяти минут, на вопросы журналистов они отвечать не стали.
Переговоры Орбана и Путина продлились больше двух часов. Они были посвящены конфликту на Украине и вопросам двухсторонних отношений. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Орбан провели «откровенный» разговор. По его словам, венгерский премьер не передавал российскому лидеру посланий от украинского президента Владимира Зеленского, с которым Орбан встречался в Киеве 2 июля.
Премьер Венгрии прилетел в Москву 5 июля. Он говорил, что этот визит необходим для продолжения «мирной миссии». До этого на переговорах в Киеве Орбан попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Премьер Венгрии предположил, что это ускорит мирный процесс. Киев в ответ на предложение о прекращении огня заявил, что достичь урегулирования собирается с помощью «саммитов мира».