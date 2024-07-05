Путин: настаиваем на выводе ВСУ из четырех регионов, другие условия обсуждаемы

Во время пресс-подхода Владимир Путин напомнил, что условия России для окончательного завершения конфликта с Украиной были озвучены им на выступлении в МИД 14 июня. «Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», — сказал он.