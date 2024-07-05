Путин: настаиваем на выводе ВСУ из четырех регионов, другие условия обсуждаемы

Во время пресс-подхода Владимир Путин напомнил, что условия России для окончательного завершения конфликта с Украиной были озвучены им на выступлении в МИД 14 июня. «Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», — сказал он.
По мнению Владимира Путина, реализация мирной инициативы, которую сформулировала российская сторона, позволит прекратить боевые действия и начать переговоры с Украиной. «Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, ни какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — подчеркнул президент.
Президент Украины Владимир Зеленский называл условием для переговоров уважение территориальной целостности страны. Это один из пунктов «формулы мира», на обсуждении которой настаивает украинская сторона. Ключевой площадкой для поиска путей урегулирования конфликта Киев считает саммит мира. На первую встречу в этом формате, которая прошла 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке, Россия приглашена не была.