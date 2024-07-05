У Великобритании новый премьер-министр. Кто такой Кир Стармер и как он относится к России

Лейбористская партия выиграла на выборах в парламент Великобритании. Ее лидер Кир Стармер в пятницу, 5 июля, стал премьер-министром страны после назначения королем Карлом III, сменив на этом посту Риши Сунака, который принадлежит к партии консерваторов. Что из себя представляет новый британский премьер и как он относится к России, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.