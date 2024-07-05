У Великобритании новый премьер-министр. Кто такой Кир Стармер и как он относится к России

Лейбористская партия выиграла на выборах в парламент Великобритании. Ее лидер Кир Стармер в пятницу, 5 июля, стал премьер-министром страны после назначения королем Карлом III, сменив на этом посту Риши Сунака, который принадлежит к партии консерваторов. Что из себя представляет новый британский премьер и как он относится к России, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Политолог Юрий Светов рассказал, что Стармер, в отличие от бывших премьеров Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунака, не проходил каких-либо испытаний, готовясь к посту премьер-министра. Он служил в правоохранительных органах и строил карьеру.
— Теперь же он пришел к власти, имея не самое четкое представление о том, что ему предстоит делать. Но можно быть уверенным в одном: антироссийская риторика и политика Великобритании с новым премьером продолжится, — заявил политолог.
Светов напомнил, что лидер лейбористов не раз ездил на Украину и заверял, что поддержка страны с британской стороны будет осуществляться и дальше.
По словам политолога Ивана Мезюхо, от смены министра Великобритании курс в отношении Украины, России и украинского кризиса в целом не меняется.
— Лондон будет все так же поддерживать киевский режим. Возможно, не в таком масштабе, как при Сунаке и Джонсоне, но я бы не делал ставку на радикальное сокращение тех ресурсов, которые Великобритания выделяет Украине, — предположил эксперт.
Заказ Макрона: могут ли погромы во Франции повлиять на результаты парламентских выборов.
При Стармере стоит ожидать внутриполитических изменений в самой Великобритании, но это мало касается интересов России, заключил Мезюхо.
Правящие партии проигрывают на выборах не только в Великобритании, но и во Франции. «Национальное объединение» лидировало в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4 процента голосов. Партия президента страны Эммануэля Макрона находится на третьем месте в предвыборной гонке, набрав около 20,76 процента.