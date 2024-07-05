В Калининградскую область приехал заместитель Алиханова на новом посту

В Калининградскую область приехал замглавы Минпромторга России Антона Алиханова Альберт Каримов. Чиновник встретила с врио губернатор Алексеем Беспрозванных. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу, 5 июля.
Каримов и Беспрозванных обсудили ряд задач, направленных на решение вопросов дальнейшего развития промышленности региона. В частности, они затронули в беседе такие предприятия, как ГК «За Родину» и Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
«Считаю важным, чтобы решение вопросов стратегически значимых для экономики региона предприятий обсуждалось на месте, непосредственно на производственных площадках. Уверен в результативности таких выездных встреч и личных переговоров с промышленниками», — заявил на встрече Алексей Беспрозванных.
В мае бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавил Минпромторг РФ. Он стал самым молодым членом федерального кабмина.