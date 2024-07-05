Премьер-министр Башкирии попросил жителей помнить о пожарной безопасности.

Ну и, как известно, всегда легче предупредить пожар, чем его потушить. И речь здесь не только о разъяснительной работе, которую мы, безусловно, ведем с населением. Люди все равно ставят мангалы во дворах, жгут траву на дачах и приусадебных участках, думая, что контролируют ситуацию. Однако пожары, возникшие из-за несоблюдения техники безопасности, все равно случаются. В республике реализуется проект «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру». Акция мотивирует граждан самостоятельно устанавливать прибор, улавливающий задымление. Некоторые категории граждан могут сделать это бесплатно. За последние пять лет более 545 тысяч таких извещателей благодаря акции появилось в домах Башкортостана, что позволило спасти жизни свыше тысячи человек, в том числе 433 детей. Наш опыт признан одним из самых успешных в России и рекомендован другим регионам.