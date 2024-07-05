Премьер-министр Башкирии попросил жителей помнить о пожарной безопасности.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров обратился к жителям республики придерживаться правил пожарной безопасности в предстоящие жаркие выходные.
"В прошлом году нам удалось добиться снижения числа возгораний на 2%. И хотя по сравнению с 2019-м количество погибших от огненной стихии в Башкортостане сократилось на 13%, к сожалению, этот показатель по-прежнему остается высоким. Поэтому продолжаем работать над снижением рисков.
Во-первых, постоянно улучшаем материально-техническую базу пожарных частей. В республике реализуется Стратегия развития пожарно-спасательных сил. За пять лет увеличили количество основной и прицепной техники в подразделениях добровольных пожарных команд с 66 до 221 единицы. Построили пожарные депо в Баймакском, Белорецком, Гафурийском и Кушнаренковском районах. Еще одно возводится в Ишимбайском районе. Именно в этих муниципалитетах леса горят особенно часто.
Во-вторых, работаем на опережение — наблюдаем за уровнем пожарной опасности. В республике с 2021 года функционирует эффективная система видеомониторинга «Лесохранитель». Она позволяет обнаруживать очаги возгорания на ранней стадии и с помощью специального программного обеспечения устанавливать их точные координаты. Площадь территории, которую охватывает система, составляет более 8,5 тысячи квадратных километров. В прошлом году благодаря ей удалось вовремя найти 13 лесных пожаров. Будем развивать это направление работы и дальше.
Ну и, как известно, всегда легче предупредить пожар, чем его потушить. И речь здесь не только о разъяснительной работе, которую мы, безусловно, ведем с населением. Люди все равно ставят мангалы во дворах, жгут траву на дачах и приусадебных участках, думая, что контролируют ситуацию. Однако пожары, возникшие из-за несоблюдения техники безопасности, все равно случаются. В республике реализуется проект «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру». Акция мотивирует граждан самостоятельно устанавливать прибор, улавливающий задымление. Некоторые категории граждан могут сделать это бесплатно. За последние пять лет более 545 тысяч таких извещателей благодаря акции появилось в домах Башкортостана, что позволило спасти жизни свыше тысячи человек, в том числе 433 детей. Наш опыт признан одним из самых успешных в России и рекомендован другим регионам.
Еще раз хочу напомнить, что усилий только органов власти в борьбе с пожарами недостаточно! Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности и обязательно расскажите о них детям", — написал глава башкирского кабмина в своих соцсетях.