Орбан: Венгрия считает своей задачей на время председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе

Политик напомнил, что Венгрия в последние два с половиной года стала одной из очень немногих стран ЕС, которая сохраняет контакты как с Россией, так и с Украиной. По его словам, на данном этапе позиции властей России и Украины очень далеки друг от друга и нужно проделать много работы для приближения мира.