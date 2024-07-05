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Орбан: Венгрия считает своей задачей на время председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия считает своей основной задачей на время председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Орбан подчеркнул, что Европе необходим мир, и выразил готовность Венгрии бороться за него, находясь на посту председателя Совета ЕС. «Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир», — сказал он.

По его мнению, Европа сейчас не может чувствовать себя в безопасности, поскольку живет в «тени войны» в Украине. Кроме того, он указал негативные последствия украинского кризиса, с которыми сталкивается Европа. «Эта война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность», — констатировал Орбан.

Премьер Венгрии сообщил, что обсуждал с российским лидером пути разрешения конфликта. «Как раз способы достижения мира я обсуждал сегодня с президентом. Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны», — добавил он.

Политик напомнил, что Венгрия в последние два с половиной года стала одной из очень немногих стран ЕС, которая сохраняет контакты как с Россией, так и с Украиной. По его словам, на данном этапе позиции властей России и Украины очень далеки друг от друга и нужно проделать много работы для приближения мира.

Орбан заверил, что продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта.

«Важнейший шаг мы сделали, установлены контакты, буду работать и дальше в этом направлении», — заключил он.

Переговоры длились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

Ранее, 2 июля, Орбан посетил Киев и встретился там с Владимиром Зеленским, которому предложил рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Однако Зеленский отверг эту инициативу.

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