Орбан: Венгрия считает своей задачей на время председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе

Орбан подчеркнул, что Европе необходим мир, и выразил готовность Венгрии бороться за него, находясь на посту председателя Совета ЕС. «Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир», — сказал он.
По его мнению, Европа сейчас не может чувствовать себя в безопасности, поскольку живет в «тени войны» в Украине. Кроме того, он указал негативные последствия украинского кризиса, с которыми сталкивается Европа. «Эта война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность», — констатировал Орбан.
Премьер Венгрии сообщил, что обсуждал с российским лидером пути разрешения конфликта. «Как раз способы достижения мира я обсуждал сегодня с президентом. Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны», — добавил он.
Политик напомнил, что Венгрия в последние два с половиной года стала одной из очень немногих стран ЕС, которая сохраняет контакты как с Россией, так и с Украиной. По его словам, на данном этапе позиции властей России и Украины очень далеки друг от друга и нужно проделать много работы для приближения мира.
Орбан заверил, что продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта.
«Важнейший шаг мы сделали, установлены контакты, буду работать и дальше в этом направлении», — заключил он.
Переговоры длились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.
Ранее, 2 июля, Орбан посетил Киев и встретился там с Владимиром Зеленским, которому предложил рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Однако Зеленский отверг эту инициативу.