Президент требует запастись газом и быстрее строить линии электропередачи с Румынией

«В прошлом оду установленная мощность электростанций, производящих энергию из возобновляемых источников, выросла вдвое, и министр заявил, что в ближайшее время мы привлечем инвестиции в размере почти 200 миллионов евро для строительства крупных ветряных и фотоэлектрических парков. Правительство инвестирует в ближайшие три года около 1,4 миллиарда леев, чтобы помочь жильцам почти девяти тысяч домов снизить затраты на электроэнергию до 40%», — заявила Санду.