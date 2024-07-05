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Президент требует запастись газом и быстрее строить линии электропередачи с Румынией

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду на встрече с министром энергетики Виктором Парликовым заявила о необходимости ускорить завершение строительства трех линий электропередачи с Румынией.

Источник: Reuters

Речь идет о линиях сопряжения Вулканешты — Кишинев, Бельцы — Сучава и Страшены — Гутинаш. По словам президента, первое функциональное подключение должно произойти уже в 2025 году.

Другой темой обсуждения стала возобновляемая энергетика.

«В прошлом оду установленная мощность электростанций, производящих энергию из возобновляемых источников, выросла вдвое, и министр заявил, что в ближайшее время мы привлечем инвестиции в размере почти 200 миллионов евро для строительства крупных ветряных и фотоэлектрических парков. Правительство инвестирует в ближайшие три года около 1,4 миллиарда леев, чтобы помочь жильцам почти девяти тысяч домов снизить затраты на электроэнергию до 40%», — заявила Санду.

Важно, чтобы Республика Молдова была готова к зиме и запаслась газом в объеме, эквивалентном 15% годового потребления, подчеркнула президент.

«Правительство должно обеспечить, чтобы либерализация рынка позволила покупать самый дешевый газ на рынке, чтобы потребители платили как можно более низкие счета зимой», — сказала Санду на встрече с министром энергетики.

Она призвала Минэнергетики чаще общаться с гражданами и предоставлять необходимые разъяснения о принимаемых решениях.

энергетика