В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

Как сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале министерства, в Минске в пятницу состоялось заседание экспертов министерств внутренних дел государств-участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества. В совещании приняли участие представители силовых структур Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
«Встреча организована в рамках подготовки заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое пройдет в августе в нашей столице. Уверен, что все возникшие в ходе обсуждения вопросы будут решены, чтобы руководители наших ведомств определили и согласовали совместные эффективные меры дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с преступностью», — сказал Назаренко на заседании.
Он подчеркнул, что преступность не имеет границ и появляются новые современные угрозы, такие как экстремизм, терроризм, киберпреступления. «У нас есть опыт по противодействию данным видам преступлений, которым готовы поделиться», — отметил Назаренко.
Согласно сообщению, участники встречи согласовали необходимые документы для предстоящего форума. В рамках мероприятия также рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества и коллективной безопасности.