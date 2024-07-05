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В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

МИНСК, 5 июл — РИА Новости. Заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ пройдет в августе в Минске, сообщил в пятницу первый заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Белоруссии Юрий Назаренко.

Источник: © РИА Новости

Как сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале министерства, в Минске в пятницу состоялось заседание экспертов министерств внутренних дел государств-участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества. В совещании приняли участие представители силовых структур Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

«Встреча организована в рамках подготовки заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое пройдет в августе в нашей столице. Уверен, что все возникшие в ходе обсуждения вопросы будут решены, чтобы руководители наших ведомств определили и согласовали совместные эффективные меры дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с преступностью», — сказал Назаренко на заседании.

Он подчеркнул, что преступность не имеет границ и появляются новые современные угрозы, такие как экстремизм, терроризм, киберпреступления. «У нас есть опыт по противодействию данным видам преступлений, которым готовы поделиться», — отметил Назаренко.

Согласно сообщению, участники встречи согласовали необходимые документы для предстоящего форума. В рамках мероприятия также рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества и коллективной безопасности.

СНГ