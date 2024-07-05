В Минске пройдет заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

«Встреча организована в рамках подготовки заседания Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое пройдет в августе в нашей столице. Уверен, что все возникшие в ходе обсуждения вопросы будут решены, чтобы руководители наших ведомств определили и согласовали совместные эффективные меры дальнейшего развития взаимодействия в борьбе с преступностью», — сказал Назаренко на заседании.