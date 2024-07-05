Пути урегулирования по Украине и восстановление диалога. Итоги переговоров Путина и Орбана

Сам Орбан тоже не в первый раз в Москве за последние два года, но предыдущая его поездка — 3 сентября 2022 года — носила частный характер, он посетил церемонию прощания с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым, встречи с президентом РФ у него тогда не было. Путин и Орбан при этом встречались в октябре 2023 года в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь».