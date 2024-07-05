Пути урегулирования по Украине и восстановление диалога. Итоги переговоров Путина и Орбана

ТАСС собрал основное об итогах визита венгерского премьера в Москву.
Путин о мирных инициативах по Украине
Россия остается открытой для «обсуждения политико-дипломатического» решения по Украине, но киевская сторона этого не желает.
В Киеве все еще «не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца». Мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае «исчезает предлог для продления военного положения» и придется проводить выборы. Но шансы победить на них «для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю».
В то же время западные «спонсоры» продолжают пытаться «использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией».
Предложенные ранее предложения по Украине позволяют прекратить боевые действия и начать переговоры. Притом это должно быть «не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза», которую Киев мог бы использовать, чтобы перегруппироваться. Россия выступает «за полное и окончательное завершение конфликта».
Основное условие для урегулирования по Украине — полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. «Есть и другие условия, но это все — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы».
Путин об отношениях с Венгрией и ЕС
С учетом того что Венгрия с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, состоялся обмен мнениями о состоянии дел в отношениях России и ЕС, которые «в настоящее время находятся на самой низкой точке».
Россия признательна Орбану за посещение Москвы: «Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс».
Россия и Венгрия продолжают сотрудничество на принципах прагматизма и взаимной выгод по ряду направлений, «прежде всего в энергетической сфере». Так, ввод в строй новых блоков российской АЭС «Пакш» в Венгрии обеспечит потребителей недорогой и чистой энергией.
Также Москва и Будапешт поддерживают взаимодействие в медицине и фармакологической индустрии.
Ключевые заявления премьера Венгрии
За последние два года стало ясно, что без дипломатии не удастся добиться урегулирования: «Мир не наступит сам по себе, ради него надо работать».
Венгрия стала одной из очень немногих стран Европы, которая сохраняет контакты и с Россией, и с Украиной: «Поэтому на этой неделе я был в Киеве, поэтому сейчас я нахожусь в Москве».
Позиции двух стран очень далеки друг от друга, нужно «совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны».
Венгрия не собирается «обращать внимание» на критику со стороны Евросоюза за визит в Москву.
Обстоятельства визита
Инициатором визита была венгерская сторона. Орбан прибыл в Москву вскоре после поездки в Киев, прошедшей 2 июля. Венгерский премьер предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому условия прекращения огня, однако тот их отверг.
На встрече в Кремле Орбан отметил, что число стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается. Венгрия, «наверное, скоро станет единственной в Европе, кто говорит и с Россией, и с Украиной», подчеркнул он.
Премьер Венгрии стал первым западным лидером, посетившим РФ с апреля 2022 года. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года на переговоры с Путиным в РФ приезжал только один лидер страны Евросоюза — канцлер Австрии Карл Нехаммер, посетивший Москву 11 апреля 2022 года.
Сам Орбан тоже не в первый раз в Москве за последние два года, но предыдущая его поездка — 3 сентября 2022 года — носила частный характер, он посетил церемонию прощания с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым, встречи с президентом РФ у него тогда не было. Путин и Орбан при этом встречались в октябре 2023 года в Пекине на полях форума «Один пояс — один путь».
Реакция на переговоры
После того как Орбан приземлился в Москве, главы некоторых европейских государств и правительств осудили его решение направиться в РФ. В их числе президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.
Портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что Орбан не проинформировал органы Евросоюза о планах поездки в Москву. Один из собеседников портала отметил, что, если бы венгерский премьер обратился по этому поводу в Брюссель, ему бы «настоятельно рекомендовали отказаться от визита».
К критике визита Орбана в Россию присоединилась Еврокомиссия. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Орбана посылают «неправильный сигнал» РФ.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса обсудят на саммите в Вашингтоне в июле результаты визита премьера Венгрии в Москву.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что «истерика» в Европе из-за переговоров Путина и Орбана подтверждает, что «ЕС и их хозяевам из США нужна война, а не мир».