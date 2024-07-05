Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению об освобождении заложников

Несмотря на то что высокопоставленные израильские чиновники, включая лично премьер-министра, позитивно отнеслись к предложению ХАМАС, переговоры все равно остаются под угрозой срыва. Основную опасность представляют члены израильского правительства из числа правых радикалов: министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир (партия «Оцма Йехудит») и министр финансов Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм»). Еще в начале июня они пригрозили, что покинут правительство в случае согласия Нетаньяху на мирный план Байдена, что означало бы развал правящей коалиции и досрочные выборы. Вечером 4 июля Бен Гвир вновь пригрозил, что премьер «останется совсем один», если будет прислушиваться лишь к мнению силового блока, но не к своим партнерам по коалиции.