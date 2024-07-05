Накануне референдума: слушания по АЭС в Казахстане провели в Караганде

«Представители министерства энергетики, ТОО “Казахстанские атомные электрические станции”, Национального ядерного центра и Института ядерной физики рассказали о преимуществах строительства АЭС, о безопасности современных атомных станций, принципах работы и уровне воздействия АЭС на окружающую среду и здоровье человека».
По словам заместителя директора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Гульмиры Мурсаловой, строительство АЭС в Казахстане является стратегически важным решением для обеспечения энергетической безопасности страны.
Она напомнила, что президент Касым-Жомарт Токаев поднимал вопрос по строительству АЭС еще в 2019 году.
«АЭС является стабильным и надежным источником энергии, снижающим потребление углеводородных ресурсов и энергии извне. АЭС практически не выделяет углекислый газ и другие парниковые газы, что делает их экологически чистым вариантом».
Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин поделился исследованиями по выбору района размещения АЭС в Казахстане, результаты которых были оценены МАГАТЭ.
Международное агентство по атомной энергетике при шло к выводу, что факторов, препятствующих размещению АЭС вблизи озера Балхаш, просто нет.
О безопасности современных атомных реакторов рассказал на слушаниях гендиректор РГП «Национальный ядерный центр» Эрлан Батырбеков.
По его словам, на национальных предприятиях отрасли работают высококвалифицированные специалисты. Он напомнил, что ядерный центр проводит исследования совместно с ведущими поставщиками атомных энергетических в обоснование безопасности существующих и перспективных ядерных реакторов.
«Результаты исследований уже нашли реальное применение на действующих АЭС в мире».
Участники отметили важность дальнейшего информирования общественности о проекте строительства АЭС и активного вовлечения граждан в обсуждение вопросов о развитии отрасли.
В июне текущего года Касым-Жомарт Токаев сообщил, что референдум по строительству АЭС состоится нынешней осенью.