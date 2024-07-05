Правящая партия Молдавии готовит фальсификацию выборов, заявил политолог

«Очевидно, что партия власти уже приняла решение для себя, что все методы хороши для достижения победы. Однозначно нельзя оценить, сколько голосов принесет Санду и ПДС фальсификация. Пожалуй, не менее 10%. И это на самом деле очень много. И мне видится, что Запад закроет глаза на это. Запад сам в последнее время стал мастером по манипуляции и фальсификации выборов. Вероятно, ранее обкатанные соответствующие технологии в других странах, в том числе и в США, Румынии, будут применяться и в Молдавии», — считает Чуря.