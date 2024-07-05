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Государство увеличит финансирование политических партий

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане увеличат объем выделяемых государственных средств для финансирования уставной деятельности политических партий, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Соответствующие дополнения внесены в закон «О политических партиях». Поправки 2 июля утвердил президент Шавкат Мирзиёев.

Теперь ежегодный объем финансирования уставной деятельности партий будет формироваться из расчета не 2%, а 2,5% от базовой расчетной величины, установленной на 1 сентября (до этого — 1 января) года, предшествующего году выделения этих средств, умноженных на количество граждан, включенных в списки избирателей на последних выборах в Законодательную палату..

Государственные средства на основании результатов последних выборов в Законодательную палату будут распределяться в следующем порядке:

40% — равными долями между партиями, 60% — пропорционально количеству полученных партиями депутатских мест в нижней палате парламента.

При этом в случае изменения количества депутатов перераспределение государственных средств производиться не будет.

Закон в новой редакции также разрешает финансирование политических партий за счет вступительных и членских взносов, доходами от предпринимательской деятельности и пожертвований юридических лиц и граждан Узбекистана.

При этом закон требует от партий публиковать информацию об объеме и источниках финансирования их деятельности.