Государство увеличит финансирование политических партий

Соответствующие дополнения внесены в закон «О политических партиях». Поправки 2 июля утвердил президент Шавкат Мирзиёев.
Теперь ежегодный объем финансирования уставной деятельности партий будет формироваться из расчета не 2%, а 2,5% от базовой расчетной величины, установленной на 1 сентября (до этого — 1 января) года, предшествующего году выделения этих средств, умноженных на количество граждан, включенных в списки избирателей на последних выборах в Законодательную палату..
Государственные средства на основании результатов последних выборов в Законодательную палату будут распределяться в следующем порядке:
40% — равными долями между партиями, 60% — пропорционально количеству полученных партиями депутатских мест в нижней палате парламента.
При этом в случае изменения количества депутатов перераспределение государственных средств производиться не будет.
Закон в новой редакции также разрешает финансирование политических партий за счет вступительных и членских взносов, доходами от предпринимательской деятельности и пожертвований юридических лиц и граждан Узбекистана.
При этом закон требует от партий публиковать информацию об объеме и источниках финансирования их деятельности.