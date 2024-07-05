Государство увеличит финансирование политических партий

Теперь ежегодный объем финансирования уставной деятельности партий будет формироваться из расчета не 2%, а 2,5% от базовой расчетной величины, установленной на 1 сентября (до этого — 1 января) года, предшествующего году выделения этих средств, умноженных на количество граждан, включенных в списки избирателей на последних выборах в Законодательную палату..