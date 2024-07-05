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Евкуров: приказ министра обороны отменил сроки носки формы в зоне СВО

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Приказ министра обороны РФ отменил сроки носки формы в зоне спецоперации, заявил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Источник: © РИА Новости

Видео разговора с замминистра опубликовано в пятницу на Telegram-канале телеканала «Звезда».

«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне… Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему (бойцу — ред.) это выдается, всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал Евкуров.

Замминистра отметил, что в пунктах постоянной дислокации действует определенный нормативами срок носки обмундирования, но теперь в зоне специальной военной операции он отсутствует.