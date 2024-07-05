Евкуров: приказ министра обороны отменил сроки носки формы в зоне СВО

«Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне… Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему (бойцу — ред.) это выдается, всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал Евкуров.