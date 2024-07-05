Стармер представил новый кабмин Британии

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новый кабинет министров после победы Лейбористской партии на парламентских выборах. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.
Так, должность главы МИД досталась Дэвиду Лэмми, пост министра обороны занял Джон Хили, на должность министра финансов была назначена Рейчел Ривс, а Иветт Купер стала главой МВД. Лорд-канцлером, министром юстиции стала Шабана Махмуд, министром здравоохранения и социальных дел — Уэз Стритинг, министром по вопросам труда и пенсий — Лиз Кэндалл, министром по делам бизнеса и торговли — Джонатан Рейнолдс, министром образования — Бриджет Филлипсон, министром транспорта — Луиз Хейг.
Эд Милибэнд, который с 2010 по 2015 год возглавлял Лейбористскую партию, занял пост министра энергетики и углеродной нейтральности. Примечательно, что он уже занимал тот же самый пост с 2008 по 2010 год в правительстве Гордона Брауна, однако называлась тогда должность иначе — министр по делам энергетики и изменения климата. Пост министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития занял Стив Рид, министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта — Лиза Нэнди, министра по делам науки, инноваций и технологий — Питер Кайл.
Бывший теневой министр иностранных дел Хилари Бенн стал в новом правительстве министром по делам Северной Ирландии, Иэн Мюррей — по делам Шотландии, Джо Стивенс — по делам Уэльса. Лидером Палаты общин британского парламента (координирует взаимодействие правительства с депутатами) и лордом-председателем Тайного совета (органа советников короля) стала Люси Пауэлл, а лидером Палаты лордов — баронесса Анджела Смит. Парламентским партийным организатором в Палате общин (главным «кнутом») был назначен Алан Кэмпбелл, генеральным прокурором (атторнеем) Англии и Уэльса — Ричард Хермер.
Подавляющее большинство политиков, которые стали министрами, последние годы входили в теневой кабинет партии — аналога действующего правительства, но у партии, находящейся в оппозиции. Как отмечают обозреватели, Стармер проявил поразительную последовательность, раздав правительственные посты тем, кто был в составе его теневого кабинета.
Стармер занял должность главы правительства по итогам парламентских выборов, которые прошли 4 июля. По предварительным данным, Лейбористская партия под его руководством гарантировала себе как минимум 412 мест в 650-местной Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство. У правившей с 2010 года Консервативной партии на данный момент всего 121 место. Подсчет бюллетеней продолжается еще в одном избирательном округе на севере Шотландии. Там результат станет известен 6 июля.