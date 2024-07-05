Стармер представил новый кабмин Британии

Эд Милибэнд, который с 2010 по 2015 год возглавлял Лейбористскую партию, занял пост министра энергетики и углеродной нейтральности. Примечательно, что он уже занимал тот же самый пост с 2008 по 2010 год в правительстве Гордона Брауна, однако называлась тогда должность иначе — министр по делам энергетики и изменения климата. Пост министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития занял Стив Рид, министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта — Лиза Нэнди, министра по делам науки, инноваций и технологий — Питер Кайл.