Сийярто считает, что визит Орбана в РФ приблизит решение украинского кризиса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным поспособствуют поиску решения украинского кризиса.
«Чем раньше начнутся переговоры, тем раньше наступит прекращение огня и меньше людей погибнет, — сказал он в эфире Первого канала. — Это была очень открытая дискуссия, и я думаю, что она помогла с точки зрения поиска решения для этой войны».
Переговоры Путина и Орбана прошли 5 июля в Кремле и продлились больше двух с половиной часов. Визит премьера Венгрии стал первым посещением России западным лидером с апреля 2022 года, инициатором визита при этом выступил Будапешт.
1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. 2 июля в качестве руководителя страны-председателя венгерский премьер побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан предложил Зеленскому условия прекращения огня на Украине, однако тот, как сообщили в его офисе, их отверг. Сам премьер Венгрии пояснял, что представлял Европу, в интересах которой — мир, а его можно достигнуть лишь с помощью переговоров с Россией. Киев ранее законодательно — решением Зеленского — их запретил.