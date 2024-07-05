Сийярто считает, что визит Орбана в РФ приблизит решение украинского кризиса

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. 2 июля в качестве руководителя страны-председателя венгерский премьер побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан предложил Зеленскому условия прекращения огня на Украине, однако тот, как сообщили в его офисе, их отверг. Сам премьер Венгрии пояснял, что представлял Европу, в интересах которой — мир, а его можно достигнуть лишь с помощью переговоров с Россией. Киев ранее законодательно — решением Зеленского — их запретил.