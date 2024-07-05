Путин назвал вывод ВСУ из новых регионов РФ условием окончания конфликта

Венгерский премьер Орбан неожиданно для Запада и Киева прилетел в Москву. Он несколько часов обсуждал с Путиным конфликт на Украине, встречу оба назвали откровенной и полезной. Хотя Орбан не привез каких-то новых предложений, Путин использовал повод, чтобы назвать главное условие России для начала мирных переговоров. В ЕС тем временем резко раскритиковали Венгрию за визит Орбана в Москву, а в ФРГ потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета объединения.