Опрос: роль Шанхайской организации сотрудничества в мире

В ШОС теперь входят десять государств — Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. — тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). У ШОС также есть «партнеры по диалогу»: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Два страны являются наблюдателями — это Афганистан и Монголия.