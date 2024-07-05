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Опрос: роль Шанхайской организации сотрудничества в мире

Новости Mail.ru хотят узнать мнение читателей об итогах прошедшего 3—4 июля в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества и роли ШОС в мире.

В ШОС теперь входят десять государств — Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. — тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). У ШОС также есть «партнеры по диалогу»: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Два страны являются наблюдателями — это Афганистан и Монголия.

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