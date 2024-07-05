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«Быстро учатся». Экс-главком НАТО объяснил, в чем Россия обогнала альянс

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия быстро учится использованию искусственного интеллекта в условиях реального конфликта, в то время как НАТО лишь делает заявления о теоретическом развитии своих кибервозможностей, написал в статье для Bloomberg отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис.

Источник: AP 2023


«НАТО развивается недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая стремительно учится в реальном конфликте, в то время как альянс ограничивается испытаниями и гипотезами<…> коллективная кибер-оборона НАТО практически отсутствует», — полагает отставной адмирал.

Он прогнозирует, что со временем ИИ станет мощным инструментом на поле боя, а «умные машины» могут значительно усилить техническое обслуживание и логистику в военных условиях. Вот почему отставание НАТО от России в «этой гонке» так важно, резюмирует Ставридис.

НАТО