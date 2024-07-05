Премьер Словакии впервые выступил на публике после покушения

БРАТИСЛАВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился перед публикой после попытки покушения на его жизнь. Об этом сообщило издание Dennik Posto.
По его информации, Фицо посетил церемонию празднования прибытия просветителей святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. Он выступил с речью, которую он озвучил, как подчеркивает издание, стоя. В своем выступлении Фицо сделал несколько политических комментариев.
«Мы должны построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль», — заявил премьер. Это его первое публичное появление после покушения. Он продолжает курс лечения, чтобы восстановиться от ранений.