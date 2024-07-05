Премьер Словакии впервые выступил на публике после покушения

По его информации, Фицо посетил церемонию празднования прибытия просветителей святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. Он выступил с речью, которую он озвучил, как подчеркивает издание, стоя. В своем выступлении Фицо сделал несколько политических комментариев.