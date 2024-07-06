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Семинар штабных учений НАТО пройдет в Молдове 8−19 июля

Семинар региональных штабных учений НАТО Regex 2024 состоится 8—19 июля в Молдове. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики, передает ТАСС.

В семинаре примут участие около 30 представителей Азербайджана, Армении, Бахрейна, Боснии и Герцеговины, Грузии, Египта, Иордании, Казахстана, Мальты, Марокко, Молдавии, Пакистана, Туниса, Узбекистана, стран Африканского союза (Гана и Бенин), а также штабные офицеры молдавской армии, отмечают в ведомстве.

Ожидается, что семинар будет направлен на подготовку военных по западным стандартам планирования, управления кризисными ситуациями, укрепления и оценки уровня оперативной совместимости сил в многонациональной среде. Инструкторы из командования объединенных сил НАТО будут проводить обучение участников.

Согласно данным социологических опросов, большинство населения Молдовы выступает против вступления в Североатлантический альянс и за сохранение прописанного в конституции статуса постоянного нейтралитета. Однако действующее правительство призывает к сближению с НАТО.

НАТО