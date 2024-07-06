Пентагон отложил военные учения в Грузии из-за «неподходящего времени»

Ведомство перечислило два «ложных обвинения» со стороны Грузии против США и других западных государств. Грузинская сторона утверждала, что те хотят открыть в Грузии «второй фронт», чтобы облегчить ситуацию для ВСУ. Кроме того, правительство Грузии указывало, что Запад дважды пытался устроить в стране переворот.