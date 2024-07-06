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США могут обнародовать информацию о поставке Киеву F-16 на следующей неделе

Американский чиновник заявил, что Соединенные Штаты больше года обучают пилотов для истребителей и «добились хороших успехов».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут на следующей неделе обнародовать новую информацию о предоставлении Украине американских истребителей F-16. Об этом заявил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном предстоящему 9—11 июля саммиту НАТО в Вашингтоне, представитель администрации США высокого ранга.

«Вы знаете, что Соединенные Штаты уже более года обучают пилотов F-16, и мы добились хороших успехов. Я ожидаю, что на следующей неделе мы сможем предоставить больше [информации]», — сказал американский чиновник.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ «будут гореть» так же, как немецкие танки Leopard.