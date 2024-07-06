Новый премьер Великобритании заявил Зеленскому о непоколебимой поддержке Киева

Кир Стармер сформировал новое правительство страны по итогам парламентских выборов, прошедших в королевстве 4 июля. После подсчета голосов во всех округах кроме одного Лейбористская партия гарантировала себе как минимум 412 мест в 650-местной Палате общин. У правившей с 2010 года Консервативной партии на всего 121 место.