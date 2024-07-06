Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране

«Всего подсчитано 2 547 381 голос. Из них Масуд Пезешкиан набрал 1 263 874 голоса, а Саид Джалили 1 244 640 голосов», — заявил он.
По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, проводится новый тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре — Пезешкиан и Джалили.