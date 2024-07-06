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Пезешкиан лидирует на президентских выборах в Иране

ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан, по предварительным официальным подсчетам голосов, лидирует во втором туре на президентских выборах Ирана, сообщил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами, его слова цитирует агентство Tasnim.

Источник: AFP 2023

«Всего подсчитано 2 547 381 голос. Из них Масуд Пезешкиан набрал 1 263 874 голоса, а Саид Джалили 1 244 640 голосов», — заявил он.

По итогам первого тура лидерство осталось за реформистом Масудом Пезешкианом, получившим более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, идет в отрыве примерно на миллион избирателей — за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкает тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находится Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.

Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей. Поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, через неделю, 5 июля, проводится новый тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре — Пезешкиан и Джалили.