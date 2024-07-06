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Меликов объяснил потери при теракте тем, что нападение было скрытным

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал «псевдоэкспертов», которые отмечают большие потери среди правоохранительных органов во время теракта. По его мнению, причиной соотношения убитых полицейских и террористов стало то, что нападение было скрытным, подлым и произошло в мирный день.

Источник: РИА "Новости"

«Псевдоэксперты, которые даже не держали в руках автомата…, говорят: “А почему такое соотношение потерь? А почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка?”. Потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и неожидаемым, потому что оно по сути своей варварское», — сказал господин Меликов на пресс-конференции в Махачкале (цитата по ТАСС).

Глава республики похвалил правоохранительные органы. Он отметил, что силовики ценой своей жизни доказали, что при любых обстоятельствах готовы обеспечить безопасность Дагестана.

Теракты произошли вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте. Было совершено нападение на две церкви, две синагоги и на пост ДПС. Погибло больше 20 человек, больше 40 пострадали. Ликвидированы пять боевиков, среди них — сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который был уволен после теракта.