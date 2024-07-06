Меликов объяснил потери при теракте тем, что нападение было скрытным

«Псевдоэксперты, которые даже не держали в руках автомата…, говорят: “А почему такое соотношение потерь? А почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка?”. Потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и неожидаемым, потому что оно по сути своей варварское», — сказал господин Меликов на пресс-конференции в Махачкале (цитата по ТАСС).