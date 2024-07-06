Reuters: программа США МБР Setinel подорожала почти на $65 млрд

Ранее заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что Минобороны США рассматривает возможность отказа от программы разработки МБР следующего поколения Sentinel наравне с предложением о внесении изменений в нее. Он подтвердил, что реализация программы Sentinel задерживается в том числе из-за того, что «изначально необходимо было наладить контакты» с подрядчиками. Позднее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун обещал принять все меры для завершения программы по созданию МБР Sentinel в срок.