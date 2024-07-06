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«Контролируют Украину». В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бригада «Азов»* пригрозила Владимиру Зеленскому смертью в случае мирных переговоров с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Источник: AP 2023

«Начштаба “Азова”*, <…> он сказал Зеленскому: “Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец”. Снова “Азов”* занимается тем, что делал всегда — угрожает главе Украины смертью, если тот выберет что-то, кроме Вальхаллы. И это реальность — нацисты контролируют Украину до самого конца», — рассказал он.

По словам Риттера, нацистские формирования служат для США крайне удобным инструментом, который позволяет контролировать Киев и вести борьбу на уничтожение с Россией.

«Раньше мы (Вашингтон. — Прим. ред.) хотя бы притворялись, что считаем их худшими из худших, отбросами. <…> Но сейчас это не имеет значения, потому что мы заняты убийством русских», — добавил бывший разведчик.

На прошлой неделе начальник штаба бригады нацгвардии «Азов»* Богдан Кротевич в социальной сети X пригрозил украинцам последствиями за мир с Россией. Он пообещал, что сторонникам мирного соглашения «будет плохо». Ранее Кротевич также отметился призывом к Госбюро расследований Украины провести следствие в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Причиной этого он назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. Вечером того же дня Владимир Зеленский утвердил замену Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.

* Запрещенная в России террористическая организация.