«Контролируют Украину». В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому

На прошлой неделе начальник штаба бригады нацгвардии «Азов»* Богдан Кротевич в социальной сети X пригрозил украинцам последствиями за мир с Россией. Он пообещал, что сторонникам мирного соглашения «будет плохо». Ранее Кротевич также отметился призывом к Госбюро расследований Украины провести следствие в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Причиной этого он назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. Вечером того же дня Владимир Зеленский утвердил замену Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.