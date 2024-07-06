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Байден назвал себя «парнем, который остановил» Путина

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден, аргументируя заявку на второй срок, назвал себя «парнем, который остановил» российского лидера Владимира Путина, расширил НАТО и сплотил полсотни стран вокруг Украины.

Источник: AFP 2023

«Джордж, я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — ответил Байден в интервью телеканалу ABC на вопрос, в состоянии ли он эффективно руководить страной в следующие четыре года.

Он напомнил, что создал тихоокеанский альянс AUCUS, убедил 50 стран, не только в Европе, но и за ее пределами, помогать Украине, уговорил Японию «расширить свой бюджет», возможно, имея в виду расходы на оборону, добился от Южной Кореи инвестиций на десятки миллиардов долларов в развитие американской полупроводниковой промышленности.

Байден Джо