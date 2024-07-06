«Самоубийство». Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине

«К счастью, Венгрия достигла важного соглашения с НАТО, признающего нашу важную роль в альянсе и освобождающего нас от прямой поддержки Украины, будь то военной или финансовой… Но мы должны очень опасаться собственного отказа от ценностей, которые породили наш альянс. Цель, ради которой НАТО была создана — обеспечить мир в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО выполняет свое предназначение, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство», — пишет Орбан.