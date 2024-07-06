«Самоубийство». Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине

«Стоит помнить о том, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от его возможности поддерживать мир. Однако сегодня вместо мира на повестке — стремление к войне, вместо обороны — нападение. Это все противоречит основополагающим ценностям НАТО», — написал Орбан.
По мнению политика, перед НАТО стоит задача сохранить альянс как мирный проект. Когда речь заходит о будущем НАТО, Венгрия «не полностью согласна с большинством стран-членов», которые считают конфликт с другими геополитическими силами неизбежным.
«Сегодня все больше голосов внутри НАТО приводят доводы в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими мировыми геополитическими силами. Это представление о неизбежной конфронтации работает как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем большую роль они будут играть в его развязывании», — считает Орбан.
Венгерский премьер отмечает, что самоисполняющийся характер этого пророчества становится все более очевидным: поступают новости о том, что НАТО готовится к возможной операции на Украине, а войска стран альянса уже находятся рядом с украинским фронтом.
«К счастью, Венгрия достигла важного соглашения с НАТО, признающего нашу важную роль в альянсе и освобождающего нас от прямой поддержки Украины, будь то военной или финансовой… Но мы должны очень опасаться собственного отказа от ценностей, которые породили наш альянс. Цель, ради которой НАТО была создана — обеспечить мир в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО выполняет свое предназначение, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство», — пишет Орбан.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.