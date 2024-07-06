Reuters сообщило об отмене встречи глав МИД Венгрии и ФРГ

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров. Сам Орбан заявил, что миссия в РФ выполнена и будет продолжена в понедельник.