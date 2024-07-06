Байден заявил, что выйдет из предвыборной гонки, если ему скажет сделать это Бог

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что откажется от участия в предвыборной гонке, только если Бог скажет ему это сделать.
«Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», — сказал он в интервью телекомпании ABC, отвечая на вопрос, снимет ли он свою кандидатуру.
При этом Байден также заявил, что руководство фракций Демократической партии в обеих палатах Конгресса убеждает его не выходить из предвыборной гонки.
27 июня в Атланте (штат Джорджия) состоялись теледебаты Байдена и его главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. По данным экспресс-опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены партийными съездами позднее летом.