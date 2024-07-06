Стало известно, кто будет новым президентом Ирана

Что касается сближения с Москвой, то здесь тоже ничего не изменится. «Стороны понимают, что они друг другу нужны. И эту тенденцию на сближение вряд ли что-то может изменить. Похожая история с иранской ядерной программой — перемен ожидать не стоит; переговоры Ирана и Запада зашли в тупик. Тактика Тегерана в том, чтобы развить свою ядерную программу до того, чтобы в случае необходимости как можно быстрее создать ядерную бомбу, но при этом по пути ее создания пока не идти. Линию поведения здесь определяет не президент, а духовный лидер и его окружение», — резюмировал Никита Смагин.