Впервые в Казахстане приняли закон о противодействии торговле людьми

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О противодействии торговле людьми. Текст Закона публикуется в печати”, — говорится в сообщении.
Закон направлен на реализацию поручения президента о разработке специального закона по противодействию торговле людьми, обеспечивающего защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.
Отмечено, что закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.
Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.