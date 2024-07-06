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Впервые в Казахстане приняли закон о противодействии торговле людьми

Астана. 6 июля. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о противодействии торговле людьми, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О противодействии торговле людьми. Текст Закона публикуется в печати”, — говорится в сообщении.

Закон направлен на реализацию поручения президента о разработке специального закона по противодействию торговле людьми, обеспечивающего защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми.

Отмечено, что закон принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.

Законом закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.

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